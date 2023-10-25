نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سلة الزمالك" يهزم الأوليمبي 101 - 70 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره الأوليمبي بنتيجة 101 - 70 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على صالة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالدور التمهيدي لدوري المرتبط.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

25 - 13

58 - 31

82 - 49

101 - 70

ومن المقرر أن يلتقي "سلة الزمالك" مع نظيره هليوبوليس غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور ذاته.

والجدير بالذكر أن "سلة الزمالك" يتواجد في المجموعة الثالثة بجانب فرق "هليوبوليس والأوليمبي وطلائع الجيش"



ويتكون الجهاز الفني للفريق "سلة الزمالك" من؛ أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.