نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشافي يعلن تشكيل برشلونة الرسمي أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق شاختار دونيتسك البلجيكى، مساء اليوم على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الأربعاء 25 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



تشكيل برشلونة الرسمي أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: ماركوس ألونسو - رونالد أراخو - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو.

في خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: جواو فيليكس - لامين توريس - فيران توريس.



ترتيب المجموعة الثامنة

1- برشلونة، 6 نقاط.

2- بورتو، 3 نقاط.

3- شاختار دونيتسك، 3 نقاط.

4- رويال أنتويرب، دون نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 2 HD، بتعليق "خليل البلوشي".