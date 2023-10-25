نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يكشف ما يحتاجه إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، إن إمام عاشور لاعب الفريق فنيا من أفضل اللاعبين في مصر، مشيرا إلى إن امكانياته مختلفة عن أي لاعيب اخر في وسط الملعب.

وقال فضل في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: لاعب كرة القدم مش فنيا فقط، ولكن إمام عاشور محتاج يتعامل خارج الملعب بذكاء لاستمراره كأفضل لاعبي مصر.

وأضاف: جماهير الأهلي عندها امال كبيرة على إمام عاشور لتحقيق البطولات والنجاحات مع الفريق، ويجب عليه عدم خذلهم بعد كل هذا التدعيم.