نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام برشلونة في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة شاختار الأوكراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستقبل برشلونة صاحب صدارة المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك طمعا في الثلاث نقاط قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة على أرضه أمام غريمه ريال مدريد يوم السبت المقبل في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.



بدأ برشلونة رحلته في بطولة دوري أبطال أوروبا بفوز ساحق على رويال أنتويرب البلجيكي بخماسية نظيفة واتبعه بفوز صعب على بورتو البرتغالي بهدف نظيف.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي أرقام برشلونة في دوري الأبطال تاريخيا، حيث خاض النادي الكتالوني 341 مُباراة، فاز في 199 مباراة وخسر 66 مباراة وتعادل في 76 مباراة.



وكان برشلونة قد تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات طوال تاريخه حتى الآن.