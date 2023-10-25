سيموني يستقر على تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة سيلتك اليوم الأربعاء

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أحمد جودة - القاهرة - استقر دييغو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره نادي سيلتك الأسكتلندي مساء اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

ما هو تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع لمواجهة سيلتك في دوري أبطال أوروبا؟

في حراسة المرمي: يان اوبلاك

في خط الدفاع: ستيفان سافيتش، أكسيل فيتسل، ماريو هيرموسو

في خط الوسط: سيزار ازبيليكوتا، ماركوس لورنتي، بابلو ريفاس، كوكي، صامويل لينو

في خط الهجوم: انطوان جريزمان، ألفارو موراتا

ما هو جدول ترتيب المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا؟

لاتسيو، 4 نقاط

أتلتيكو مدريد، 4 نقاط

فاينورد، 3 نقاط

سيلتك، دون نقاط