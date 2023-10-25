نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحيرة تسيطر على تشافي قبل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الأربعاء عن وجود حيرة انتابت الاسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق نادي برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو.

الحيرة تسيطر على تشافي قبل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن اللاعب الدولي الأروجوياني رونالد اراوخو يعد من أهم لاعبي الكلاسيكو الأخير وبالأخص عندما يلعب في مركز الظهير الأيمن.

ولكن عقب التعاقد مع الدولي البرتغالي جواو كانسيلو من جانب نادي مانشستر سيتي سيتحتم على تشافي الاختيار بينهما.

ويتميز كانسيلو في الجانب الهجومي عن اراوخو ولكنه قد يتسبب في الكثير من المشاكل الدفاعية للبلوجرانا في الناحية اليمنى.

وفي حالة تأكد غياب كوندي عن اللقاء سيكون تشافي بحاجة إلى الدفع بأراوخو في مركز قلب الدفاع وترك كانسيلو في مركز الظهير الأيمن.