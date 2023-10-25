إمام عاشور يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة صن داونز في الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لفحص طبي اليوم لتحديد موقفه من مباراة صن داونز في الدوري الإفريقي.

ويخضع إمام عاشور لفحص طبي لمعرفة موقف مشاركته في المباراة أو الغياب عن مباراة الذهاب أمام صن داونز في دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي.

يسعي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تجهيز إمام عاشور لمباراة صن داونز في الدوري الإفريقي.

يختتم النادي الأهلي تدريباته صباح الغد في القاهرة قبل السفر إلي جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز.

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور نصف النهائي عقب التعادل مع سيمبا التنزاني بثلاثية مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب لوفتس فيرسيفيلد.