نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا أم موديست.. نجم الأهلي يحدد المهاجم الأفضل ضد صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، عن الأفضل لقيادة هجوم الفريق الأحمر خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في دور النصف نهائي من بطولة الدوري الافريقي.

وقال فضل في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: محمود كهربا حاليا هو الأفضل لقيادة هجوم الأهلي رغم إهدار العديد من الفرص السهلة مؤخرا.

وأضاف نجم الأهلي السابق: أنتوني موديست محتاج وقت للحصول على المباريات بشكل أساسي، ويجب أن تكون بدايته قوية عندما يلعب أساسيا لأنه من المفترض مهاجم الأهلي الأول، ودا كان هدف الإدارة عندما تعاقدت معه.