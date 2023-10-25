نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- تفاصيل مفاوضات الزمالك والمصري لحل أزمة "عيد ومنصور".. صفقة تُنهي الأمور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه مسؤولو المصري البورسعيدي أزمة كبرى تتمثل في إيقاف الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد لاعبي النسور بعد التوقيع لناديين.

مفاوضات الزمالك والمصري البورسعيدي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات أزمة أحمد أيمن منصور وأحمد عيد وكواليس المفاوضات التي تمت في الساعات الأخيرة مع إدارة المصري البورسعيدي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" أن مسؤولي المصري البورسعيدي تواصلوا في الساعات الأخيرة مع مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب؛ لتقديم التهنئة بعد الفوز في الانتخابات.

وتابع المصدر أن مسؤولي المصري البورسعيدي عرضوا حل أزمة الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد بشكل ودي، مشيرا إلى أن إدارة الزمالك رحبت بالفكرة.

وأكمل المصدر موضحا أن هناك جلسة مرتقبة ستجمع أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك مع مسؤولي المصري البورسعيدي؛ للتفاوض حول حل أزمة أحمد أيمن منصور وأحمد عيد.

وأتم المصدر مشيرا إلى أن مسؤولي الزمالك لديهم رغبة في الحصول على خدمات محمود حمادة لاعب وسط المصري البورسعيدي، مقابل إنهاء أزمة أحمد أيمن منصور وأحمد عيد بشكل ودي.

من الجدير بالذكر أن الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد انتقلا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى النادي المصري البورسعيدي بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.