نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من مجلس الأهلي قبل لقاء صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا.

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.

ويقوم المهندس محمد سراج الدين بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي بعدما تخطى عقبة سيمبا التنزاني.