نادي زد يحذر اللاعبين من العروض المغرية

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أحمد جودة - القاهرة -

حذر مجلس إدارة نادي زد إف سي اللاعبين من العروض المغرية عقب الأداء المميز الذي ظهر به اللاعبين في الفترة الأخيرة.

مجدي عبد العاطي يرفض خوض مباريات ودية قبل مواجهة سموحة في دوري نايل

رفض مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي زد إف سي من خوض اللاعبين مباريات ودية قبل مواجهة سموحة لتجنب الإجهاد العضلي للاعبين.

واصل نادي زد أف سي تدريباته مساء اليوم على ملعب زد أف سي استعدادًا لمواجهة سموحة في دوري نايل.

وتعادل زد أف سي مع نظيره المقاولون العرب بثلاثية مقابل ثلاثة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد أف سي لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد القاهرة.