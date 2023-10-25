نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة يونج بويز في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق يونج بويز مساء اليوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقام أحداث المباراة مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة يونج بويز

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، لويس، روبن دياز، آكي.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، نونيز.

خط الهجوم: جيرمي دوكو، جريليش، إيرلينج هالاند

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ويونج بويز

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ويونج عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports 4.