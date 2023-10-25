نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي بوروسيا دورتموند، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة نيوكاسل يونايتد أمام نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بوب.

خط الدفاع: كيران تربيير، دان بورن، فابيان شير، جمال لاسيليس.

خط الوسط: برونو جيمارايش، لونجستاف، جويلاينتون.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، جوردون، ألكسندر إيزاك.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة نيوكاسل يونايتد أمام نظيره فريق بوروسيا دورتموند، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.