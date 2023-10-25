عاجل.. إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ميلان، مساء اليوم على ملعب "حديقة الأمراء"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الأربعاء 25 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي - سكرينيار - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز.

في خط الوسط: إيمري - أوجارتي - فيريرا.

في خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كولو مواني - كيليان مبابي.

ترتيب المجموعة السادسة

1- نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، 4 نقاط.

2- باريس سان جيرمان الفرنسي، 3 نقاط.

3- ميلان الإيطالي، نقطتين.

4- بوروسيا دورتموند الألماني، نقطة واحدة.



القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1 HD، بتعليق "حسن العيدروس".