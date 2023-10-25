عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم على ملعب "حديقة الأمراء"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الأربعاء 25 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ميلان الرسمي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا



في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: بيبر كالولو - مالك ثياو - توموري - ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: يونس موسي - كرونيتش - ريندرز.

في خط الهجوم: بوليسيتش - اوليفيه جيرو - رفائيل لياو.

ترتيب المجموعة السادسة

1- نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، 4 نقاط.

2- باريس سان جيرمان الفرنسي، 3 نقاط.

3- ميلان الإيطالي، نقطتين.

4- بوروسيا دورتموند الألماني، نقطة واحدة.



القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1 HD، بتعليق "حسن العيدروس".