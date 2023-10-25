جريزمان يقود تشكيل أتليتكو مدريد الرسمي لمواجهة سيلتك اليوم في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد، التشكيل الرسمي أمام نظيره فريق سيلتك الإسكتلندي، مساء اليوم على ملعب "سيلتك بارك"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الأربعاء 25 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل أتليتكو مدريد الرسمي لمواجهة سيلتك اليوم في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: أوبلاك.

في خط الدفاع: سافيتش، فيتسل، هرموسو.

في خط الوسط: مولينا، دي بول، كوكي، ساؤول، جالان.

في خط الهجوم: موراتا، جريزمان.



القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 3 HD.