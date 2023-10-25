ماهي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتك في دوري الأبطال؟

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم في كل مكان، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد نظيره سيلتك الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.
ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا؟
تذاع أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد نظيره سيلتك الأسكتلندي عبر قناة بي إن سبورتس 3 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.
التردد (ميجا هرتز) 11054
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
معدّل تصحيح الخطأ 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
تردد قناة بين سبورت beIN Sports 3: سهيل سات
التردد (ميجا هرتز) 11585
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
معدّل تصحيح الخطأ 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Negaah Tv
التردد: 11231 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 48°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Y1A
ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا؟
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره نادي سيلتك الأسكتلندي مساء اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات
يستضيف ملعب سيلتك بارك المباراة المرتقبة بين نادي أتلتيكو مدريد ضد نظيره سيلتك الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.