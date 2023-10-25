ماهي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتك في دوري الأبطال؟

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم في كل مكان، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد نظيره سيلتك الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا؟

تذاع أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد نظيره سيلتك الأسكتلندي عبر قناة بي إن سبورتس 3 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

التردد (ميجا هرتز) 11054

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

تردد قناة بين سبورت beIN Sports 3: سهيل سات

التردد (ميجا هرتز) 11585

معدّل استقطاب الموجة عامودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv

التردد: 11231 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 48°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره نادي سيلتك الأسكتلندي مساء اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات

يستضيف ملعب سيلتك بارك المباراة المرتقبة بين نادي أتلتيكو مدريد ضد نظيره سيلتك الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.