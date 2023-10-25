منتخب مصر للشباب يخوض مرانه الأول في المعسكر المفتوح استعدادًا لدورة شمال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

خاض لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2005مرانه الأول مساء اليوم في المعسكر المفتوح استعدادًا لدورة شمال إفريقيا الودية.

لاعبو منتخب مصر للشباب يخوضون تدريبات بدنية في مران اليوم

خاض لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين.

لاعبو منتخب مصر للشباب يخوضون تقسيمة قوية في مران اليوم

قام لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال دورة شمال إفريقيا الودية.

وحرص الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور المران وعقد جلسة مع اللاعبين طالبهم بضرورة التمسك بالفرصة لإثبات نفسهم بارتداء قميص منتخب مصر.

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخوض دورة شمال إفريقيا الودية والمقرر إقامتها في شهر نوفمبر القادم في تونس.