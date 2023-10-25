انت الان تتابع خبر بعد الانتقادات الواسعة التي تعرض لها نجم مصر محمد صلاح بسبب غزة.. تعليق صادم غير متوقع من خالد سرحان والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرض محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، لانتقادات واسعة بسبب موقفه تجاه القضية الفلسطينية، خاصة مع ما تمر به غزة مؤخراً.

وقرر الفنان خالد سرحان الدفاع عن محمد صلاح عبر منشور على فيسبوك، وقال "ملكوش دعوة بمحمد صلاح يا فشلة دة من أواخر الحاجات الناجحة اللي باقيالنا روحوا اتلزقوا في حد تاني

وكان محمد صلاح قد تبرع بمبلغ تجاوز المليون دولار للهلال الأحمر، وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب تجاهلة للأزمة الفلسطينية الحالية.

وعلق نجيب ساويرس على هذه الخطوة التي قام بها محمد صلاح قائلاً: "مهما عمل ومهما اتبرع لن يرضى عنه الحاقدين ولن يسكت المهاجمين .. فنحن امة تكره النجاح وتبحث عن الفشل.. انا يا محمد فخور بك وبأخلاقك ومصريتك".