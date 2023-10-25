نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتليتكو مدريد ضد نظيره سيلتك الإسكتلندي في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره نادي سيلتك الأسكتلندي مساء اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب سيلتك بارك المباراة المرتقبة بين نادي أتلتيكو مدريد ضد نظيره سيلتك الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.

تذاع أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد نظيره سيلتك الأسكتلندي عبر قناة بي إن سبورتس 3 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

التردد (ميجا هرتز) 11054

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

تردد قناة بين سبورت beIN Sports 3: سهيل سات

التردد (ميجا هرتز) 11585

معدّل استقطاب الموجة عامودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

ما هو جدول ترتيب المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا؟

لاتسيو، 4 نقاط

أتلتيكو مدريد، 4 نقاط

فاينورد، 3 نقاط

سيلتك، دون نقاط