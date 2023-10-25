نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إيدين تيرزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة نيوكاسل يونايتد أمام نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: وولف، هوميلز، شلوتربيك، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: إيمري تشان، سابيتزر، نميشا.

خط الهجوم: ماركو ريوس، مالين، فولكروج.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة نيوكاسل يونايتد أمام نظيره فريق بوروسيا دورتموند، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.