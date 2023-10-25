نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيرمين لوبيز يسجل اسمه بحروف من ذهب في قائمة تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فيرمين لوبيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني في تحقيق رقمًا مميزًا وذلك خلال مواجهة فريقه ضد شاختار دونيتسك الأوكراني وهي التي تجمع بينهما اليوم الأربعاء لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

فيرمين لوبيز يحقق رقم مميز

وساهم لوبيز في تسجيل الهدف الأول لفريقه بعد أن صنع لزميله فيران توريس قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وقالت شبكة اوبتا للاحصائيات أن فيرمين لوبيز بات خامس أصغر لاعب يسجل في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا بقميص نادي برشلونة بعمر 20 عامًا و167 يومًا.

ويسبق فيرمين لوبيز في تلك القائمة الرباعي سيرجيو بوسكيتس (20 عاما و98 يوما)، وسيرجي روبيرتو (19 عاما و302 يوم)، بابلو توري (19 عاما و212 يوما) وهي التي يتصدرها جيوفاني دوس سانتوس بعمر (18 عاما و215 يوما).