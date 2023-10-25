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أحمد جودة - القاهرة -

يقترب فريق ريال بيتيس الإسباني من ضم المدافع اليوناني صاحب الـ35 عامًا سوكراتيس باباستاثوبولوس، وذلك في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد أنخيل آرو رئيس فريق ريال بيتيس الإسباني أن فريق يسعى لضم مدافع خلال الفترة المقبلة، ولم يكشف عن اسم اللاعب.

ونشر الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" المختص بشؤون انتقالات اللاعبين، أن اللاعب سوكراتيس باباستاثوبولوس سينتقل إلى صفوف فريق ريال بيتيس خلال الفترة القادمة.

ريال بيتيس يقترب من ضم "صخرة" أولمبياكوس السابق

وارتدى سوكراتيس قمصان العديد من أشهر الأندية الأوروبية، مثل فريق بروسيا دورتموند الألماني، وفريق أرسنال الإنجليزي، وكذلك فريق ميلان الإيطالي.

وجاءت آخر محطات اللاعب سوكراتيس مع فريق أولمبياكوس بيرايوس اليوناني، ولكن يعد اللاعب دون فريق منذ مطلع الموسم الجاري.

يذكر أن فريق ريال بيتيس الإسباني يستعد لمواجهة فريق أريس ليماسول القبرصي في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي، في الثامنة إلا ربع من مساء الغد.