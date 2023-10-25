نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد شاختار دونيتسك اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -



يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي انتهت بفوز البرسا بهدفين مقابل هدف.



أهداف مباراة برشلونة ضد شاختار دونيتسك اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

افتتح فيران توريس التسجيل للفريق الكتالوني عند الدقيقة 28، بعدما تسلم فيرمين لوبيز الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة يسارية ولكنها اصطدمت في القائم الأيمن قبل أن يتابعها توريس بتسديدة صاروخية على يمين الحارس داخل الشباك.

وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني لفريق برشلونة، في الدقيقة 36، وذلك بعد تسديدة صاروخية من لوبيز من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيسر واستقرت داخل الشباك.

ونجح هيورهي سوداكوف، لاعب فريق شاختار دونيتسك، في تقليص الفارق في الدقيقة 62، بعد كرة بينية تسلمها سوداكوف وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بباطن القدم على يمين الحارس داخل الشباك.



ترتيب المجموعة الثامنة بعد نهاية المباراة

1- برشلونة، 9 نقاط.

2- بورتو، 3 نقاط.

3- شاختار دونيتسك، 3 نقاط.

4- رويال أنتويرب، دون نقاط.