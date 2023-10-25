نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يضرب شاختار دونيتسك بثنائية ويعزز صدارته للمجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا هامًا أمام نظيره فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 25 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



أحداث مباراة برشلونة ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا



افتتح فيران توريس التسجيل للفريق الكتالوني عند الدقيقة 28، بعدما تسلم فيرمين لوبيز الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة يسارية ولكنها اصطدمت في القائم الأيمن قبل أن يتابعها توريس بتسديدة صاروخية على يمين الحارس داخل الشباك.

وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني لفريق برشلونة، في الدقيقة 36، وذلك بعد تسديدة صاروخية من لوبيز من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيسر واستقرت داخل الشباك.

وفي الدقيقة 59، سجل فيران توريس هدفًا لبرشلونة ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

ونجح هيورهي سوداكوف، لاعب فريق شاختار دونيتسك، من تقليص الفارق في الدقيقة 62، بعد كرة بينية تسلمها سوداكوف وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بباطن القدم على يمين الحارس داخل الشباك.

وأحرز فيرمين لوبيز الهدف الثالث لصالح البرسا عند الدقيقة 70، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.



ترتيب المجموعة الثامنة

1- برشلونة، 9 نقاط.

2- بورتو، 3 نقاط.

3- شاختار دونيتسك، 3 نقاط.

4- رويال أنتويرب، دون نقاط.