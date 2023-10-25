نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز أمام شاختار دونيتسك.. موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثامنة، فيما تجمد رصيد شاختار دونيتسك عند النقطة 3، وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:-

1- برشلونة، 9 نقاط.

2- بورتو، 3 نقاط.

3- شاختار دونيتسك، 3 نقاط.

4- رويال أنتويرب، دون نقاط.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكتالوني بنظيره وغريمه التقليدي برشلونة، في مواجهة من العيار الثقيل، يوم السبت المقبل 28 أكتوبر 2023، على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2024.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثالثة والربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1.