نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست هام يضع نجم مانشستر يونايتد على طاولة الإهتمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسم فريق وست هام يونايتد موقف جادون سانشو من مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن اللاعب على خلاف مع المدير الفني.



وحيث أدلت الصحيفة البريطانية" 90 دقيقة ": "وست هام أحدث الأندية المهتمة بالتعاقد مع الجناح الإنجليزي الدولي".



وأضافت: "من غير المرجح أن يلعب سانشو صاحب ال23 عامًا مع مانشستر يونايتد بعد خلافه مع المدرب الهولندي إريك تين هاج واستبعاده ضد أرسنال الشهر الماضي".

ولم يشارك النجم الإنجليزي في أي مباراة من وقت خلافه مع المدير الفني، وإن دل هذا يدل على أن أيام لاعب مانشستر يونايتد مع الفريق أصبحت معدودة، ويتبقى في عقد سانشو مع مانشستر يونايتد أربع سنوات.