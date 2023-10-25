نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية المزاد.. عائد قميص الأهلي الموقع يذهب لعلاج مصابي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى مزاد قميص الأهلي الخاص بالمباراة التي جمعته أمام سيمبا التنزاني في إياب دور ربع نهائي دوري السوبر الافريقي.

واستطاع الأهلي التأهل لدور نصف نهائي بعد التعادل بثلاثية لمثلها في مجموع المباراتين.

350 ألف جنيه عائد قميص الأهلي

وخصص المارد الأحمر ربح الحضور الجماهيري في المباراة لعلاج المصابين في الأحداث الفلسطينية.

كما وضع قميصه الموقع من اللاعبين بمزاد لمؤسسة مرسال ليباع بمبلغ 350 ألف جنيه مصري.

ويذهب المبلغ تبرعا لعلاج المصابين في قطاع غزة بعد الأحداث الجارية بدءا من تاريخ السابع من شهر أكتوبر الجاري.

ولاقت الاحداث دعما كبيرا من المجمتع الرياضي في كافة المنافسات المحلية والدولية.