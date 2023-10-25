نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر من رابطة الأندية.. قرار رسمي بمنع تواجد أعلام فلسطين في الملاعب المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرار مثير أصدرته رابطة الأندية المصرية لحكام مباريات دوري النيل وذلك بعد ظهور علم فلسطين خلال منافسات القسم الثاني ودوري الجمهورية.

وقدم الحكام لافتة طيبة في دعم القضية الفلسطينية سواء بالظهور حاملين أعلام فلسطين قبل بداية المباراة أو ارتداء الأوشحة خلال عمليات الإحماء.



رابطة الأندية تؤكد على الالتزام بقرارها

وأكدت رابطة الاندية المصرية على الالتزام بقرارها بالوقوف دقيقة للحداد، وارتداء شارات سوداء فقط.

بيان رابطة الأندية

كما منعت الدخول بأي شعارات أو أعلام والالتزام بالقفزات المعلنة فقط.

وتواجد العلم الفلسطيني في مبارايات دوري المحترفين أمس، كما تواجد خلال منافسات دوري الجمهورية 2003.