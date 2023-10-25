أحمد القندوسي يحصد جائزة هدف الجولة الرابعة في دوري نايل من رابطة الأندية

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أحمد جودة - القاهرة -

حصد أحمد القندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا جائزة هدف الجولة الرابعة في دوري نايل من رابطة الأندية المصرية المحترفة.

سبب حصول أحمد القندوسي على جائزة هداف الجولة الرابعة

يأتي ذلك بسبب إحرازه هدف مميز مع نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة الداخلية في الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

واصل نادي سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على الداخلية برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد جهاز الرياضه العسكري.