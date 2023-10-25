شاهد هدف كيليان مبابي اليوم في مرمي ميلان بدوري أبطال أوروبا " فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، من تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك فريق ميلان، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد هجمة مرتدة للفريق الفرنسي عن طريق زائير إيمري الذي مرر الكرة عند مبابي الذي استلم وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يمين مايك ماينان حارس ميلان إلى داخل الشباك، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح باريس سان جيرمان.



ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1 HD، بتعليق "حسن العيدروس".