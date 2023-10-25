نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة مصرية تقود لقاء منتخب زامبيا أمام الكونغو في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي قيادة مباراة المنتخب الزامبي أمام نظيره الكونغو الديموقراطية للحكم المصري محمود البنا.

وتقام المباراة في تاريخ السابع عشر من شهر نوفمبر ضمن منافسات ذهاب تصفيات مونديال العالم.



تواجد قوي للبنا في المحافل الخارجية

يواصل محمود البنا تسجيل التواجد القوي في المحافل الدولية اخرها مشاركة في البطولة العربية في أغسطس الماضي.

ومشاركة في دوري السوبر الإفريقي ضمن سداسي تحكيمي مختار من قبل الكاف.

ويعاون البنا كلا من يوسف البساطي مساعد أول، سامي هلهل مساعد ثان، بينما يتواجد محمود ناجي حكما رابعا.