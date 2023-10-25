نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. فتوح يقترب من التجديد وموقف ثلاثي الفريق وعودة المدافع أمام إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:



فتوح يقترب من تجديد عقده مع الزمالك

أصبح الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك قريبا من تجديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ويتولى ملف تجديد اللاعبين في مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد كل من أحمد سليمان وحسين السيد.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد في الحفاظ على استقرار الفريق، وحسم أبرز الملفات والقضايا الرئيسية، والتي يأتي من ضمنها ملف تجديد اللاعب أحمد فتوح.



موقف ثلاثي الزمالك من التجديد

أبدى ثنائي حراسة المرمى في فريق الزمالك كل من الحارس محمد عواد والحارس محمد صبحي رغبتهما في التجديد مع الفريق الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد بقيادة حسين لبيب في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن يجدد اللاعب المدافع محمود علاء تعاقده مع الزمالك خلال الفترة القادمة.



أوسوريو يقرر عودة عبد المجيد

قرر المدير الفني الكولومبي لفريق الزمالك أوسوريو، عودة المدافع حسام عبد المجيد إلى قائمة الفريق لمباراة إنبي في الجولة القادمة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وغاب اللاعب حسام عبد المجيد عن القلعة البيضاء في المباراة الماضية أمام فريق سموحة، والتي انتهت بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف.

وجاء استبعاد اللاعب حسام عبد المجيد عن المباراة الماضية، نظرًا لأسباب فنية بناءا عن وجهة نظر المدير الفني للزمالك أوسوريو.

سلة الزمالك تعبر الأولمبي

نجح فريق كرة السلة بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره فريق الأولمبي السكندري بنتيجة 101-70.

وجاءت المباراة على صالة طلائع الجيش، ضمن مباريات الدور التمهيدي من الجولة الأولى لبطولة دوري المرتبط.

ويقع فريق كرة السلة بنادي الزمالك في المجموعة الثالثة، بجوار كل من:

طلائع الجيش والأوليمبي وفريق هليوبوليس.