نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. موعد سفر بعثة الفريق وطاقم تحكيم المباراة وكولر يستقر على طريقة اللعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:



موعد سفر البعثة إلى جوهانسبرج

تغادر بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي غدًا الخميس مطار القاهرة الدولي متجهة إلى جنوب إفريقيا، وذلك لخوض مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، أمام فريق صن داونز.

ويترأس البعثة محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة.



موعد مباراة الأهلي وصن داونز بالتوقيت الشتوي

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي غدًا الخميس، ويتم تأخير توقيت عقارب الساعة، للعمل بالتوقيت الشتوي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي بين فريق الأهلي وصن داونز بالتوقيت الشتوي، لتصبح في السادسة من مساء الأحد المقبل بدلا من الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.



طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي بين فريق الأهلي وصن داونز مساء الأحد المقبل.

وجاءت اختيارات الاتحاد الإفريقي لطاقم تحكيم المباراة على النحو التالي:

حكم ساحة: لويس ديجندو (بنين)

مساعد أول: إيريك إيلمافو (بنين)

مساعد ثان: لويس أوليفيرا (أنجولا)

حكم رابع: أحمد امتياز هيرال (موريشيوس)

حكم تقنية الفيديو: ماريا ريفيت (موريشيوس)



حكم تقنية الفيديو المساعد: عادل زوراق (المغرب).



قميص الأهلي يدعم فلسطين

انتهت أحداث المزاد العلني لقميص فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والذي تم طرحه أمس بأحد الجمعيات الخيرية لدعم القضية الفلسطينية.

ووقع جميع لاعبي الأهلي على القميص قبل عرضه في المزاد، واستقر سعر القميص عند الرقم 350 ألف جنيه.

طريقة كولر أمام صن داونز

يلتقي في السادسة من مساء الأحد المقبل فريق الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وذلك في إطار مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.



واستقر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر على العودة لطريقة لعبه المعتادة 4-3-3، وكذلك الاعتماد على الثلاثي مروان عطية وأليو ديانج واللاعب إمام عاشور منذ بداية المباراة.