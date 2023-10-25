برشلونة يقترب من التأهل.. وفينورد يتصدر
اقترب برشلونة الإسباني من بلوغ دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وذلك عقب فوزه على شاختار دونتيسك الأوكراني 2 -1 يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة بالمسابقة.
وتقدم برشلونة عن طريق فيران توريس في الدقيقة 28، قبل أن يضيف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 36، وفي الدقيقة 62 سجل جيورجي سوداكوف الهدف الوحيد لشاختار.
ورفع برشلونة رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بعد فوزه في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، فيما تجمد رصيد شاختار دونتيسك عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بورتو البرتغالي الذي يلعب في وقت لاحق مع رويال أنتويرب البلجيكي.
فينورد يتصدر مؤقتا
وفي المجموعة الخامسة، تصدر فينورد روتردام مؤقتا ترتيب المجموعة في البطولة القارية الأم، عقب فوزه الكبير 3-1 على ضيفه لاتسيو الإيطالي.
وارتفع رصيد فينورد، الذي عاد لطريق الانتصارات في المجموعة التي غابت عنه في الجولة الماضية بخسارته 2-3 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام لاتسيو، صاحب المركز الثالث.
وافتتح المكسيكي سانتياجو خيمينيز التسجيل لفينورد في الدقيقة الـ31، قبل أن يضيف زميله رامز زروقي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، عاد خيمينيز لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث لفينورد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الـ74، فيما تكفل بيدرو بتسجيل هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة الـ 83 من ركلة جزاء.
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