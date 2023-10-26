نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، لمواجهة قوية وصعبة أمام نظيره فريق سلافيا براجا التشيكي، مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

ويتواجد فريق روما ضمن المجموعات السابعة للدوري الأوروبي، رفقة كلًا من سلافيا براجا، سيرفيت السويسري، شريف المولدوفاي، وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:-

1- سلافيا براجا، 6 نقاط.

2- روما، 6 نقاط.

3- سيرفيت، دون نقاط.

4- شريف، دون نقاط.

موعد مباراة روما ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة روما ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "الأولمبيكو" معقل الفريق الإيطالي.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

ويمكن متابعة مباراة الفريق الإيطالي ونظيره التشيكي في دور المجموعات للدوري الأوروبي 2024 عبر شبكة قنوات BeIN Sports القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 3 HD، بتعليق "حفيظ دراجي".