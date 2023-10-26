مورينيو يستقر على تشكيل روما لمواجهة سلافيا براج في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سلافيا براجا التشيكي، مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للدوري الأوروبي 2023-2024.

موعد مباراة روما ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة روما ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "الأولمبيكو" معقل الفريق الإيطالي.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل روما لمواجهة سلافيا براج في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: مانشيني، بريان كريستانتي، إيفان نديكا.

في خط الوسط: ريك كارسدورب، إدواردو بوف، لياندرو باريديس، حسام عوار، ليوناردو سبينازولا.

في خط الهجوم: أندريا بيلوتي، روميلو لوكاكو.

ترتيب المجموعة السابعة قبل بداية المباراة

1- سلافيا براجا التشيكي، 6 نقاط.

2- روما الإيطالي، 6 نقاط.

3- سيرفيت السويسري، دون نقاط.

4- شريف المولدوفاي، دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

ويمكن متابعة مباراة الفريق الإيطالي ونظيره التشيكي في دور المجموعات للدوري الأوروبي 2024 عبر شبكة قنوات BeIN Sports القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 3 HD، بتعليق "حفيظ دراجي".