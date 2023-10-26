نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صفقة ستشعل أزمة".. الزمالك يقدم عرضًا رسميًا لضم هدف الأهلي وكولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تخطط إدارة نادي الزمالك في الفترة القادمة، لحل أزمة إيقاف القيد التي منعت الفارس الأبيض هذا الموسم من إبرام أي صفقات جديدة، بعد عودة الاستقرار من جديد إلى الفارس الأبيض بمجلس إدارة منتخب برئاسة حسين لبيب.

وتضع إدارة الفارس الأبيض، أحد أهداف الغريم التقليدي، النادي الأهلي، على طاولة مفاوضات الصفقات الشتوية المنتظرة في ميركاتو يناير المقبل.



- الزمالك يفاوض عمر كمال عبدالواحد

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن قامت إدارة الزمالك بأرسال فاكسًا رسميًا إلى إدارة نادي مودرن فيوتشر، للحصول على خدمات عمر كمال عبدالواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك قام بالتواصل مع مسؤولو فيوتشر رسميًا اليوم، لمعرفة تفاصيل التعاقد مع عبدالواحد، فيما تواصل بيراميدز هاتفيًا مع مودرن فيوتشر لطلب اللاعب، خاصةً أن النادي يعمل على حل أزمة إيقاف القيد في الوقت الحالي".

وأختتم أمير هشام: "الأهلي يخطط لإنهاء صفقة اللاعب أيضًا ولكنه لم يحدث تقديم أي عرض رسمي حتى الآن، ولكن قد يقدم عرضًا خلال الأيام القليلة المقبلة".