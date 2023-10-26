عاجل.. منتخب مصر يفاجئ شيكابالا بقرار جديد

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، منبهر بإمكانيات محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك، ويدرس إمكانية ضمه لصفوف المنتخب خلال المعسكر القادم.

منتخب مصر يفاجئ شيكابالا بقرار جديد

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "شيكابالا يقدم مستوى طيب منذ بداية الموسم، لذلك فأنه بات مرشح للانضمام للمنتخب المصري في معسكر شهر نوفمبر المقبل".

وأضاف: "شيكابالا يلعب في الجبهة اليمنى التي يتواجد فيها زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي، وفيتوريا قام بتقييم بعض اللاعبين وقام بالتصويت لصالح قائد الزمالك الذي يقدم مستوى مبهر منذ بداية الموسم".

وواصل: "سعيد للغاية بإمكانية انضمام شيكابالا، وبفكرة صاحب الـ37 عاما في صفوف منتخب مصر، وأنه لا ييأس مطلقا ولازال يواصل رحلة كفاحه في الملعب، ويمتلك صفقات القيادة، كما أنه أصبح أكثر ملتزمًا، ولديه تأثير كبير داخل المستطيل الأخضر".

وأتم: "فيتوريا يفكر جديا في ضم شيكابالا في معسكر نوفمبر، استعدادًا لانطلاقة تصفيات كأس العالم أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر ثم مواجهة سيراليون".

