نجم الأهلي السابق يعلق على مواجهة صن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

حسن مصطفي يعلق على مواجهة صن داونز

وقال حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي حتى الآن لم يظهر بالمستوى المأمول، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل بقاء محمد شريف، بدلا من رحيله عن صفوف الفريق، مؤكدا بأن الأهلي افتقد مهاجمين مميزين رحلوا عنه خلال السنوات الماضية مثل وليد آزارو.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "كنت أتمنى التعاقد مع مهاجم لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الاعارة، ولكن في النهاية بقاء محمد شريف كان أفضل للأهلي من ضم موديست، الذي ظهر بعيدًا تمامًا ولم يقدم اي لمحة فنية، وهناك لاعبين في هذا السن يكون هدفها الأول هو الحصول على المال فقط".

وواصل: "الأهلي في الشوط الثاني أمام سيمبا لم يكن جيدًا، رغم أن مارسيل كولر يدير المواجهات في نصفها الثاني بشكل جيد، ولا أعرف سر التراجع البدني وإهدار الفرص الكثيرة بهذا الشكل، والأهداف المُهدرة جعلت المنافس يتقدم في النتيجة، لكن هناك ملحوظة وهي التمريرات الخاطئة والانانية المفرطة من جانب اللاعبين وإضاعة الأهداف من تاو والشحات وكهربا، وأداء أليو ديانج كان عليه علامة استفهام".

وأكمل: "هبوط المستوى البدني للأهلي في الشوط الثاني غير مفهوم، وقلق جدًا من مواجهة الأهلي وصنداونز خصوصا أن الفريق الجنوب إفريقي يضم لاعبين مميزين في خط الوسط والهجوم بعيدًا عن المستوى الدفاعي الذي يعتبر أقل خطوطه".

وتابع حسن مصطفى: "الأمور تغيرت في السفريات كثيرًا عما كان يحدث مسبقًا، الفرق المصرية أصبحت تسافر بطائرة خاصة، ويتم الحجز في فنادق مميزة، وموضوع الإجهاد لن يكون مبرر للاعبي الأهلي في المباراة المقبلة، والفريق الأحمر يضم لاعبين كثيرين ومعظمهم على نفس المستوى، والجميع أشاد بالتدوير الذي كان يقوم به مارسيل كولر في الموسم الماضي".

وزاد: "الأهلي يعاني عندما يواجه فريق منظم داخل الملعب، ولذلك قد يترك الاستحواذ للمنافس، وتركيز لاعبي الوسط ليس في نفس الحالة التي كانوا عليها في الموسم الماضي، خصوصًا مروان عطية الذي اندهشت لقيامه بالتمرير الخاطئ في كرة الهدف الذي سكن شباك الأهلي، وعليه أن يقاتل مجددًا لحجز مكانه الأساسي، ولا أعرف هل يعاني من إجهاد وكان يحتاج لراحة أكبر أم لا. لكن عليه أن يزيد من معدل الجري داخل الملعب لتحقيق الاستمرارية".

وأتم: "أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور الاقرب لبدء المباراة القادمة. وكوكا يسير بشكل طيب أيضًا لكن الأفضلية قد تكون لمروان، وأعتقد أن محمد مجدي أفشة لن يبدأ أساسيًا أمام صنداونز رغم تألقه مؤخرًا في المباريات الأخيرة، وأحمد قندوسي كان سيفيد الفريق حاليًا ومستواه في سيراميكا كليوباترا أكثر من رائع منذ بداية الموسم الجاري".