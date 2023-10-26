هل يترك هشام نصر منصبه في الزمالك ؟.. رد رسمي

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن البيان الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة اليد بتأكيد استمرار اللجنة المؤقتة لإدارة المجلس.

هل يترك هشام نصر منصبه في الزمالك ؟

وأكد نصر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أنه فوجئ من بيان اتحاد كرة اليد، مشيرًا إلى أن الحكم صدر من أكبر هيئة قضائية في مجال الرياضة وهي محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وأضاف نائب رئيس نادي الزمالك: " محكمة كاس هي الأكبر في مجال الرياضة، ولا مجال لتأويل هذا الحكم".

واستكمل:" الأمر أصبح لا يشغل تفكيري حاليًا لأنني الآن نائب لرئيس نادي الزمالك وأمامنا مهمة كبيرة وشاقة داخل القلعة البيضاء".

جدير بالذكر أن هشام نصر، كان قد فاز بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مجلس حسين لبيب، خلال الانتخابات التي جرت خلال الشهر الحالي.