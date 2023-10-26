نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل اختلف الأهلي في عهد كولر عن موسيماني؟.. جونسون يكشف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كافين جونسون، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، الفارق والاختلاف بين الأهلي في عهد بيتسو موسيماني السابق وفي عهد مارسيل كولر الحالي.

ما الفارق بين كولر وموسيماني؟

وأكد جونسون عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه لا يوجد اختلاف كبير بين الفترتين لأن الأهلي نادي القرن، ويدرك جيدًا أنه يلعب لتحقيق البطولات.

وتابع: " الاختلاف فقط في وقت موسيماني وحينها كنت مساعدًا له أن الأهلي كان لديه جيل مستمر منذ فترة ولكن مع كولر هناك تغييرات تحدث بضم مهاجم جديد كما أن عمرو السولية لا يلعب وحمدي فتحي رحل عن الفريق".

وأشار إلى أن هناك تجديد للدماء في صفوف الأهلي ولكن العقلية تبقى واحدة كما قلت لأن الأهلي نادي القرن.