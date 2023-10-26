نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جونسون يوضح الفوارق في مواجهة الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث كافين جونسون، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، عن المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

جونسون يوضح الفوارق في مواجهة الأهلي وصن داونز

وأشار إلى أن مباراة الأهلي وصن داونز ستكون مختلفة عن اللقاءات السابقة التي جمعت بينهما، في مختلف المناسبات.

وأكد جونسون في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن الأهلي نادي القرن في إفريقيا والمنافسة ستكون قوية وكبيرة بين الفريقين خاصة أن البطولة مختلفة.

وشدد على أن صن داونز بنسبة كبيرة سيفقد خدمات بيتر شالوليلي للإصابة ولديه غياب مؤثر في خط الدفاع بعد طرد مافولا.

وأتم حديثه بقوله أن الأهلي خسر بالفعل في زيارات سابقة أمام صن داونز ولكن المواجهة تبقى صعبة ومختلفة.

