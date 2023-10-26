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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق لاتسيو الإيطالي أمام نظيره فريق فيينورد الهولندي، وذلك بفوز أصحاب الأرض فريق فيينورد بثلاثية مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بيدرو يحقق رقما قياسيا رغم هزيمة لاتسيو

ونجح اللاعب الإسباني بيدرو رودريغز في إحراز الهدف الوحيد لفريق لاتسيو الإيطالي من علامة الجزاء في الدقيقة 83، عندما حل كبديل في شوط المباراة الثاني.

وبهذا الهدف، وصل المهاجم بيدور إلى هدفه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا عن عمر يناهز 36 عامًا.

ويحل الإسباني بيدرو رودريغز ثالث اللاعبين تسجيلا لهدفين في مباراتين على التوالي بعد الـ36 عاما، متساويا مع كريستيانو رونالدو والذي سجل هدفين على التوالي بعمر الـ36 عاما في نوفمبر 2021، وكذلك اللاعب الفرنسي أولييفيه جيرو والذي سجلهما في نوفمبر 2022.

ويقع فريق لاتسيو الإيطالي في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بجوار كل من:

فيينورد الهولندي وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وفريق سيلتك الاسكتلندي.