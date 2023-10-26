بفارق 201 يوم.. إيرلينج هالاند يحطم رقم كليان مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام فريق يونج بويز السويسري، وذلك بفوز حامل اللقب في النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

إيرلينج هالاند يحطم رقم كليان مبابي

ونجح اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في تسجيل الهدف الثاني والثالث لفريق مانشستر سيتي خلال مباراة الليلة، وذلك بعد غيابه عن التهديف في بطولة دوري الأبطال، منذ هدفه في النسخة الماضية أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني في أبريل الماضي.

وكسر اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك عندما أصبح هالاند أصغر لاعب يسجل 37 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع هالاند كسر الرقم بعمر 23 عاما و96 يوما، فيما سجل مبابي 37 هدفا في دوري الأبطال بعمر 23 في عاما و295 يوما.

ويقع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة السابعة، بجوار كل من: آر بي ليبزيج الألماني، ويونج بويز السويسري، وفريق النجم الأحمر الصربي.