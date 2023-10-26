نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك لصالح ضحايا غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الأيام الماضية تنفيذ العديد من المبادرات في الرياضة المصرية، من أجل تقديم يد العون والدعم والمساعدة لإخواننا في فلسطين المحتلة، بعد تعرضهم للقصف والعنف على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن جانبها أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فتح خطوط التواصل مع قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك، حول بحث إمكانية خوض مباراة يتم تخصيص دخلها لصالح أهل غزة.

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة في تصريحات تليفزيونية: "وزارة الشباب والرياضة تتبنى إقامة مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، وتخصيص دخلها لأهالي غزة".

وتابع: "لقد بدأنا بالفعل مراحل التواصل بين الأهلي والزمالك، وهناك توافق وقبول بين الطرفين".

وشدد: "يجب أن نوجه رسالة من خلال المباراة بين القطبين، عن كيفية التضامن مع الشعب الفلسطيني".

وأردف: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ينتظر عودة محمود الخطيب لتنسيق تفاصيل المباراة الودية بين القطبين".

وحول موقف نادي الزمالك قال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: "الخلاف وارد جدًا في عملية التسليم والتسلم بين مجالس الإدارات، وفى بعض الأحيان الأمور تشهد تعقيدًا كبيرا عندما يستلم مجلس منتخب من لجنة مؤقتة بسبب التحديات المتوقع أن تواجه المجلس الجديد فى الفترة المقبلة".