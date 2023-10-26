نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق إنبي، مساء غدًا الجمعة، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة القلعة البيضاء ضد نظيره الفريق البترولي ضمن منافسات الدوري العام.

ونجح أبناء ميت عقبة في تحقيق الفوز على نظيره سموحة، في المباراة الماضية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره إنبي مساء غدًا الجمعة، الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط.