نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول في مهمة صعبة أمام تولوز من أجل المضي قدمًا في اليوروباليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد ليفربول اليوم لمواجهة نظيره تولوز الفرنسي، ضمن إطار الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي، حيث خبرة كلوب مدرب ليفربول الأوروبية تواجه طموح كارليس مارتينز مدرب تولوز.

ويأمل ليفربول من تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي من أجل وضع قدم ونصف في الدور التالي، أما تولوز يسعي لخلق مفاجأة والإنتصار على ليفربول في عُقر داره، وتحقيق الإنتصار الثاني في المجموعات.

توقيت المباراة والتشكيلة المتوقعة لليفربول

وتقام المباراة على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويأتي ليفربول المباراة بعد تحقيق فوز مهم في الدوري على حساب إيفيرتون في ديربي الميرسيسايد، اما تولوز قادمين من تعادل ثمين أمام فريق ستاد ريمس.

من المتوقع أن يدخل "كلوب" المباراة بهذه التشكيلة، حراسة المرمي اليسون بيكر، دفاع الفريق تسيميكاس، فيرجيل فان دايك، إبراهيم كوناتي، أليكساندر أرنولد، وسط الملعب أليكسيس ماك أليستر، سوبوسلاي، جرافيتيبيرش، هجوم الفريق لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة "بي ان سبورت1”، حيث تعتبر هي الناقل الرسمي والحصري لهذه البطولة في الشرق الأوسط.