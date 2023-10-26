نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أحمد فتوح من قبول عرض الزمالك للتجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتساءل الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء ومنتخب مصر، موقفه من قبول عرض الأبيض للتجديد.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موقف أحمد فتوح من البقاء مع الزمالك، وتفاصيل العرض المقدم له.

وينتهي تعاقد فتوح مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الانضمام إليه بداية من يناير المقبل.

ومن جانبه كشف مصدر داخل القلعة البيضاء، أن مجلس إدارة الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، قد عقد جلسة مع فتوح خلال الساعات الماضية بشأن تجديد عقده.

وأردف: "تم الحصول على موافقة من أحمد فتوح لتجديد عقده والبقاء رفقة الكتيبة البيضاء، ووسيحصل على 18 مليون جنيه في الموسم".

وأشار المصدر، إلى أن تجديد عقد فتوح سيكون لمدة 4 مواسم مقبلة مع وجود زيادة سنوية، على أن يصبح راتب اللاعب في الموسم الأخير 22 مليون جنيه.

واختتم، فتوح وافق علي تجديد تعاقده مع الزمالك،خاصة في ظل وجود المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب بخلاف المجلس السابق، مشيرًا إلى أن التجديد سيتم قريبًا وسيتم الإعلان عنه.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

وفي نفس السياق يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق إنبي، مساء غدًا الجمعة، الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.