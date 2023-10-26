نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برايتون يواجه أياكس من أجل تصحيح المسار في اليوروباليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتأهب برايتون الإنجليزي اليوم لمواجهة نظيره أياكس الهولندي، ضمن إطار الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي، حيث طموح روبيرتو دي زيربي الجديد على الساحة الأوروبية تواجه موريس شتاين مدرب أياكس.

ويتمني برايتون من تحقيق أول إنتصار أوروبي، أما أياكس أيضًا يسعي للخروج من الحالة السيئة للفريق وتحقيق أول إنتصار بعد تعادلين مخيبيين.

توقيت المباراة والتشكيلة المتوقعة لبرايتون

وتقام المباراة على ملعب "أمريكان إكسبريس كوميونيتي" معقل برايتون، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويأتي برايتون المباراة بعد هزيمة في الدوري على حساب مانشستر سيتي، اما أياكس قادم من هزيمة مخيبة أمام فريق أوتريخت.

من المتوقع أن يدخل "روبيرتو دي زيربي" المباراة بهذه التشكيلة، حراسة المرمي جيسون ستيل، دفاع الفريق جيمس ميلنر، لويس دانك، يان فان هيك، طارق لامباتي، وسط الملعب كارلوس بالينيا، باسكال جروس، سيمون أدينجرا، هجوم الفريق داني ويلبيك، أنسو فاتي، كارو ميتوما.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة "بي ان سبورت2”، حيث تعتبر هي الناقل الرسمي والحصري لهذه البطولة في الشرق الأوسط.